Hockey-sur-glace (Ligue Magnus). Les Dragons de Rouen continuent d'en imposer 

Les Dragons de Rouen ont affronté dimanche 25 octobre les Jokers de Cergy lors de la 9e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Le match

Le début de match est à l'avantage des Jaune et Noir qui ouvrent la marque par l'intermédiaire d'Anthony Guttig après huit minutes de jeu et qui rentreront une première fois au vestiaire avec cet avantage d'un but (1-0). Bien décidé à ne rien lâcher, le promu francilien égalise dès le début du 2e tiers par Max Kalter (1-1) et parviendra à tenir ce score jusqu'à la 36e minute de jeu. En effet, après plusieurs pénalités consécutives, les Jokers encaissent un but en supériorité numérique par Joël Caron puis par Loic Lampérier également en supériorité numérique (3-1).

Les Dragons appuient sur l'accélérateur dans le 3e tiers et les buts s'enchaînent : tout d'abord par Enzo Cantagallo, puis par Maxim Lamarche en supériorité numérique, Florian Chakiachvili et enfin Rolands Vigners pour clôturer le festival offensif (7-1).

La fiche

07:55: N˚71 Guttig AnthonyEGAL - égalité numérique, N˚44 Lamarche Maxim, N˚91 Vigners Rolands

21:17: N˚18 KalterMax, SUP1 - Supériorité numérique, N˚65 Bureau-Blais Philippe

35:37: N˚96 Caron-Belleville ARON-BELLEVILLE Joël, SUP1 - Supériorité numérique, N˚17 Deschamps Nicolas, N˚37 Bedin Joris

39:17: N˚27 Lamperier Loïc, SUP1 - Supériorité numérique, N˚62 Chakiachvili Florian, N˚71 Guttig Anthony

42:13: N˚41 Cantagallo Enzo, EGAL - égalité numérique, N˚37 Bedin Joris

43:42: N˚44 Lamarche Maxim, SUP1 - Supériorité numérique, N˚91 Vigners Rolands, N˚71 Guttig Anthony

44:06: N˚62 Chakiachvili Florian, EGAL - égalité numérique, N˚37 Bedin Joris, N˚6 Nesa Vincent

49:45: N˚91 Vigners Rolands, EGAL - égalité numérique, N˚71 Guttig Anthony, N˚27 Lamperier Loïc

Prochain rendez-vous

Alors que le match de la 10e journée contre L'Hormadi d'Anglet est d'ores et déjà reporté pour des cas de Covid-19 au sein du club basque, les Dragons de Rouen disputeront leur 16e de finale de la Coupe de France face aux Gothiques d'Amiens. Une équipe déjà battue par les Dragons lors de l'ouverture du championnat (3-0). Le match aura lieu le dimanche 1er novembre à 16h avant de retrouver le championnat le vendredi 13 novembre, chez les Rapaces de Gap.