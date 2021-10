Hockey : les Dragons à l'heure suisse

Depuis deux semaines, les champions de France alternent entre travail physique et matchs amicaux. Et le bilan est mitigé : victoire sur Caen (7-2), défaite à Amiens (6-3), victoire sur une sélection américaine universitaire (5-1) et une défaite (4-2) mardi 28 août face à EHC Olten (2e division suisse, LNB).

Tournoi de prestige

Les joueurs de Rodolphe Garnier, qui ont choisi de se préparer en Suisse, y disputeront un tournoi amical du 28 août au 1er septembre. L’occasion de se frotter à des équipes talentueuses, telles que le Lausanne HC (LNB), qui possède dans ses cages le gardien international français Cristobal Huet, l’HC Bienne (1re division suisse, LNA), le Genève Servette HC (LNA), le HC Lada Togliali (ex-KHL) et le KHL Chomutov (D2 tchèque).

A l’issue de ce tournoi très relevé, et de quatres rencontres en cinq jours, les Dragons de Rouen seront prêts pour affronter Dijon lors du Match des Champions, le 8 septembre, à Cholet, avant d’entamer leur saison de Ligue Magnus la semaine suivante.

Photo RHE76