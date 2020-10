Hockey-sur-glace (Division 1). Après les points à Montpellier, place à Neuilly pour les Drakkars

Non, les Caennais n'ont toujours pas remporté de match dans le temps réglementaire cette saison en Division 1 mais ils accueillent bien volontiers les deux points récoltés à Montpellier samedi 24 octobre. C'est en effet à la faveur d'une victoire aux tirs au but (1-2) que l'unique buteur Bastien Zago et les siens ont fait fructifier leur déplacement héraultais. "On aurait préféré prendre trois points mais on s'est compliqué la tâche, note le coach Luc Chauvel. Il faut quand même savourer la victoire et positiver dans une situation où on n'est pas au mieux." Les Drakkars de Caen recevront leur rival de Neuilly-sur-Marne, samedi 31 octobre. Avec le couvre-feu, le coup d'envoi devrait être donné à 17 h 30.