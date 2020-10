Rugby (Pro D2). Enfin lancé, le Rouen Normandie Rugby doit poursuivre 

Lors de la dernière rencontre, samedi 24 octobre, face à Provence Rugby, les Lions de Rouen ont réussi à s'en sortir avec un match nul : 22-22. Au classement, les Rouennais se hissent à la 13e place et sortent enfin de la zone de relégation. Vendredi 30 octobre, c'est à domicile que la confirmation est attendue. Rouen accueille Valence Romans à Mermoz, formation actuellement 11e avec 11 points. Toujours en quête de victoire, les Rouennais cumulent 7 points : une victoire, un nul pour quatre défaites et doivent confirmer pour ne pas retomber dans la zone de relégation. Derrière eux, Mont de Marsan et Montauban ont une rencontre de retard, alors qu'Angoulême ferme la marche avec une seule victoire et six défaites.