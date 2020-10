Tennis de table (Pro A féminine). Grand-Quevilly va devoir confirmer sa place de leader

Après un très bon début de championnat avec deux victoires en deux rencontres, les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly vont affronter mardi 3 novembre Saint-Quentin, formation également invaincue en ce début de saison. La dernière rencontre face à Etival était serrée mais les Normandes se sont imposées sur le score de 3-2. "C'était une rencontre très positive malgré la perte de mon premier match. L'équipe a gagné et c'est l'essentiel. Malgré le contexte actuel, la fatigue, nous sommes très soudés. Donc quand on se sent bien, on joue bien", confie Li Sanson, une des leaders de l'équipe seinomarine. Face à Saint-Quentin, les joueuses de l'ALCL vont devoir confirmer leur invincibilité pour créer les premiers écarts au classement.