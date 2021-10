Les écoles rouennaises se sont refait une beauté durant l’été

Si les salles de classes ne retentissent plus des voix des élèves et des professeurs, on y entend souvent durant l’été le bruit des travaux. Dans les travaux les plus importants, on retrouve l’école Charles-Nicolle située rive gauche (notre photo). Toutes les menuiseries extérieures ont été remplacées par des structures en aluminium, améliorant ainsi l’isolation des lieux. Coût des travaux : 182.000€.

Dans d’autres établissements, comme à l’école Honoré de Balzac rive droite, les radiateurs ont été remplacés.

A l’école Théodore Bachelet, c’est toute la chaufferie qui a été changée.

A l’école Le Gouy, la couverture a été refaite, pour 220.000 €.

Les autres écoles n’ont cependant pas été oubliées : la Ville de Rouen prévoit en effet, pour les travaux de rénovation et d’entretien un budget de 320.000 €. Au programme : peintures, réfection de cours, etc.