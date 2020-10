Rouen. Hockey : les Dragons continuent leur parcours de leader face à Angers

Vendredi 23 octobre 2020, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) jouaient la 8e journée de Ligue Magnus. Ils étaient opposés aux Ducs d'Angers et se sont imposées sur le score de 5-2.

Le match

C'est après un peu plus de sept minutes de jeu que les locaux ouvraient le score par Dannick Bouchard. Une avance d'un but réduite à néant trois minutes plus tard sur un but de Joël Caron. Les Angevins encore invaincus par les Jaunes et Noirs dans leur nouvelle patinoire reprenaient l'avance au score en fin de tiers en supériorité numérique sur un lancer signé Robert Hamill. Dans le 2è tiers, les Normands tentaient d'égaliser et c'est à la 36è minute de jeu que le jeune Théo Gueurif contournait la cage et trompait Florian Hardy d'un lancer entre les jambes. Les joueurs de Fabrice Lhenry allaient ensuite prendre l'avantage pour la 1ère fois dans le match à la 46è minute sur un bon one-timer de Deschamps. Les Ducs obligés de sortir leur gardien en fin de rencontre, prenaient coup sur coup deux buts en cage vide par Deschamps et Vigners.

La fiche

07:42: BOUCHARD Danick, SYLVESTRE, HARDOWA

10:04: CARON Joël, DESCHAMPS, LAGACE

16:18: HAMILL Robert Zachary,DI DIO BALSAMO, FARNIER

36:16: GUEURIF Théo, TOMASINO, REYNAUD

46:24: DESCHAMPS Nicolas, LAMARCHE, CARON

57:39: DESCHAMPS Nicolas-Cage vide, CARON, LAGACE

59:07: VIGNERS Rolands-Cage vide, LAMPERIER, BARKER

Prochain rendez-vous

Toujours leaders avec cinq victoires, les joueurs de Fabrice Lhenry recevront les Jokers de Cergy dimanche 25 octobre 2020 sur l'Ile Lacroix à 16 h lors de la 9e journée.