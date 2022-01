Seine-Maritime. Le port du masque obligatoire dans les 708 communes du département

Le masque sera désormais obligatoire dans la rue et les espaces publics des 708 communes de la Seine-Maritime. C'est la principale annonce du préfet, Pierre-André Durand, samedi 24 octobre. La mesure entre en vigueur aujourd'hui, mais ce samedi sera un jour de transition avant des contrôles renforcés.

Des exceptions demeurent : les plages, les bois, les forêts, les prairies, chemins forestiers ou ruraux mais aussi les hameaux et lieux-dits ne sont pas concernés par cette obligation du port du masque. Il n'est pas imposé non plus lors des activités physiques, comme le footing, ou à vélo, moto, trottinette, etc.

Le préfet confirme aussi la fermeture totale des bars, y compris en journée. Cette disposition est prévue dans tous les départements concernés par la mesure de couvre-feu. Les restaurants qui possèdent une licence III ou IV peuvent, en revanche, continuer à servir des boissons, y compris hors des repas (sauf entre 21 h et 6 h). Ceux qui ne possèdent qu'une licence restaurant ou une petite licence restaurant, la vente des boissons alcoolisées demeure autorisée uniquement avec un repas. La vente d'alcool à emporter demeure interdite sur tout le département tout comme les braderies, déballages ou vide-greniers. Cela ne concerne pas les marchés alimentaires qui sont maintenus.