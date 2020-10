Manche. Une marche silencieuse en hommage à Samuel Paty

Une centaine de personnes, (90 selon la Préfecture) étaient rassemblées ce vendredi 23 octobre après-midi en hommage à Samuel Paty, à l'appel de la mosquée de Cherbourg-en-Cotentin. Une semaine après la mort du professeur d'histoire-géo, décapité en pleine rue dans les Yvelines par un terroriste, une marche silencieuse a démarré de la mosquée jusqu'au centre-ville, Place Napoléon, suivie d'une minute de silence. Sur place, des Cherbourgeois de confession musulmane ou non, venus pour défendre la liberté d'expression et la fraternité. "Notre religion nous a éduqués à ne jamais faire de mal à quelqu'un", rappelle Hilali, de confession musulmane, et offusqué par cet acte de barbarie. Dans le cortège, Xavier, dont la femme est enseignante. Il n'est pas croyant, mais il se bat pour la liberté d'expression. "On a le droit de dire ce qu'on veut en France en y mettant des formes bien sûr, mais on est un pays de liberté, et on tient à le rester". Jean-Claude, athée est aussi là pour faire front : "on est dans un pays où la fraternité doit primer sur la haine".

Hachim Sahmoune, porte-parole de la mosquée de Cherbourg et à l'initiative de cette marche, a confié à Tendance Ouest vouloir sensibiliser les jeunes "aux dérives de certains musulmans qui ont mal compris l'islam". Il attend également un signal fort des instances représentatives au niveau national.