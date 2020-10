Normandie. Un nouveau coup de vent attendu : des rafales jusqu'à 100 km/h

Une perturbation active provoquant un fort renforcement du vent traversera la façade maritime de la Manche à partir du samedi 24 octobre, dès la matinée, pour s'achever dans la nuit de samedi à dimanche 25 octobre.

Des vents de secteur sud-sud-ouest souffleront de 65 à 74 km/h puis de 90 à 100 km/h, en soirée et dans la nuit. L'accalmie est attendue dimanche 25 octobre en début de journée.

La mer sera le plus souvent agitée à forte. Aussi, compte tenu de ces conditions météorologiques perturbées, le préfet maritime déconseille fortement toute pratique de loisirs nautiques et appelle tous les usagers de la mer à la plus grande prudence. La pratique de sports nautiques comme le kitesurf ou la planche à voile dans ces conditions peuvent entraîner des inquiétudes et déboucher sur des déclenchements intempestifs d'opérations de secours.

Pour alerter les secours en mer, il faut composer le 196. La prudence, la vigilance, la solidarité et la responsabilité sont les atouts essentiels de la sécurité en mer.