Fécamp. Covid-19 : la Ville annonce l'annulation de la Fête du hareng

L'annonce était attendue, au vu de la crise sanitaire. La Ville de Fécamp l'annonce ce vendredi 23 octobre : la Fête du hareng 2020, prévue les 28 et 29 novembre, est annulée. Chaque année, ce rendez-vous attendu des Fécampois, mais également des touristes, attire des dizaines de milliers de visiteurs. "Les dernières annonces gouvernementales prises afin de freiner la propagation du virus resserrent considérablement le champ des possibles. La Ville de Fécamp se voit donc contrainte d'annuler cette édition de la fête du hareng. Jusqu'à ces derniers jours, les élus et les services municipaux ont travaillé sur l'organisation de la fête, en lien avec les associations locales, les restaurateurs, les grilleurs, et tous les partenaires de l'événement."