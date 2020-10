Calvados. Couvre-feu : découvrez ce qui est interdit et ce qui est autorisé

Le Calvados est l'un des 38 départements soumis à un couvre-feu à compter du vendredi 23 octobre, minuit. Le préfet a annoncé les nouvelles mesures prises à la suite de cette décision du gouvernement. Les événements sont limités à 1 000 personnes. Il est interdit de circuler à plus de six personnes en même temps sur la voie publique. Il existe quelques exceptions. Les visites guidées professionnelles, manifestations, cortèges funéraires et cérémonies patriotiques sont autorisées.

Les bars fermés 24h/24, 7j/7

Les zoos, musées, centres commerciaux doivent faire respecter une surface minimum de 4 m2 par personne. Les commerces et restaurants ferment leurs portes à 21 heures. "Plus aucun client ne doit être dans le restaurant à 21 heures", insiste le préfet. La vente à emporter est interdite, en revanche la livraison est possible.

Les restaurants dans le #Calvados ferment leurs portes à 21h. La vente à emporter est interdite. En revanche, la livraison est possible.

Les bars, eux, sont fermés 24h/24, 7j/7 pic.twitter.com/FDlSRPyPgp — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) October 23, 2020

Les bars sont fermés. Les piscines couvertes sont fermées au public, excepté pour les professionnels et scolaires. Le sport amateur entre adultes n'est plus possible dans les établissements sportifs couverts, exception faite pour les scolaires, parascolaires, sportifs professionnels, de haut niveau et personnes en situation de handicap. "Les scolaires et les mineurs peuvent continuer leurs activités dans les gymnases. En revanche, le sport amateur entre adultes n'est plus possible dans les établissements sportifs couverts", précise le préfet du Calvados Philippe Court. Reste à savoir qui est amateur, qui est de haut niveau ? Le maire de Caen Joël Bruneau éclaircit la question : "Le haut niveau nécessite d'être inscrit sur les listes ministérielles. Pour une équipe de basket qui joue en Régional 3 par exemple, les entraînements et les matchs, c'est terminé."

Ces décisions s'appliquent pour une période de trois semaines renouvelables.