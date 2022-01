Orne. Passage à l'heure d'hiver : les gendarmes ouvrent l'opération Cyclope

Le passage à l'heure d'hiver a lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. Selon le commandant de l'Escadron départemental de la sécurité routière de l'Orne (EDSR), ce changement d'heure multiplie les "risques d'accidents", compte tenu du manque de visibilité.

Pour limiter les accidents, la gendarmerie de l'Orne réactive, comme chaque année, son opération Cyclope. Dès la tombée de la nuit, de nombreux gendarmes vont être postés sur les bords des routes du département pour contrôler le dispositif d'éclairage des voitures. "C'est une opération avant tout préventive", indique Stéphane Lourdais, commandant de l'EDSR.

Lors de ces contrôles, les gendarmes s'assureront que les véhicules possèdent un dispositif d'éclairage décent. "Le but est de réparer les véhicules défectueux et non pas de les verbaliser", précise le commandant. En accord avec les procureurs de la République, les véhicules qui nécessitent réparations devront être réparés sous quelques jours. Au-delà du délai accordé, le conducteur recevra une verbalisation.