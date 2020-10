Caen. La ministre du Logement visite des logements rénovés

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon s'est rendue à Caen ce jeudi 22 octobre, dès 10 h 30, pour "mettre en avant des rénovations de logements exemplaires". Un vaste plan de rénovation de logements sociaux, porté par le bailleur social Inolya, est opéré depuis mars 2019 rue des Rosiers, proche du Jardin des Plantes. Il se terminera à la fin de l'année. Au total, 82 logements datant des années 60 ont été réhabilités pour "améliorer le confort thermique et acoustique", indique Clément Gauthier, responsable du chantier. "Il fallait rénover des bâtiments qui n'étaient plus aux normes. Cela va permettre aux locataires de faire 50% d'économies d'énergie sur les factures, explique la ministre. On anticipe 400 € annuels d'économie, c'est considérable."

Les travaux se termineront à la fin de l'année 2020. -

La ministre @EmmWargon vient constater les travaux de rénovation extérieurs sur la façade de 82 logements sociaux #Caen #Normandie pic.twitter.com/DMT6YWRTDj — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) October 22, 2020

Ces appartements de type T2 et T3, considérés comme des "passoires thermiques", sont désormais mieux isolés. Les fenêtres notamment ont été changées. Pour la ministre, ce chantier est "exemplaire. On est dans une très belle opération ici, à Caen, à la fois environnementale et esthétique."

Au total, cinq bâtiments ont été rénovés dans ce quartier proche du Jardin des Plantes. -