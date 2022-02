Seine-Maritime. Présent à Mont-Saint-Aignan, le Cned accompagne les élèves à distance

Son savoir-faire a été mis au jour pendant le confinement, grâce au dispositif "Ma classe à la maison", le Centre national d'enseignement à distance (Cned) accompagne chaque année près de 180 000 enfants et adultes. Deux missions sont portées par cette institution publique : la continuité de la scolarité pour les élèves ne pouvant se rendre en classe (soins médicaux, situation de handicap, etc.) et la formation tout au long de la vie.

Des formations encadrées

Ce sont 250 formations qui sont proposées, "en conformité avec les programmes et en respectant scrupuleusement les référentiels des diplômes", précise Isabelle Ménard, directrice déléguée à la communication du Cned. Un site est basé à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, et gère le portefeuille des formations du collège qui dispense 81 cours pour ce niveau. Le public qui a recours au Cned est d'ailleurs à 57 % un public allant de la grande section de maternelle au lycée. 654 agents travaillent dans cette antenne normande, dont 479 enseignants qui exercent depuis leur domicile, là aussi pour des raisons ne leur permettant pas d'être présents dans un établissement (raisons de santé par exemple). "Cet environnement d'apprentissage respecte l'autonomie, tout en fournissant aide et conseils aux élèves qui en éprouvent le besoin", poursuit Isabelle Ménard.

Les apprenants sont libres de travailler quand ils le souhaitent sur la plateforme et où ils veulent, tout en bénéficiant de "supports d'apprentissage diversifiés" tels que des livrets de cours imprimés, des activités interactives, des vidéos, etc. Un suivi pédagogique est également assuré, avec un relevé de notes, grâce à l'accompagnement des enseignants du Cned. "Tout est mis en œuvre dans un seul objectif : la réussite de tous", conclut Isabelle Ménard.