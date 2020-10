Le Havre. La rue Philippe-Lebon piétonnisée, la rampe du pont Rousseau détruite

Les travaux d'aménagement du site universitaire Lebon, entre le cours de la République et la rue Jean-Jacques-Rousseau au Havre, prévoient la piétonnisation de la rue Philippe-Lebon et la création de nouveaux espaces apaisés et végétalisés. À compter du lundi 26 octobre, l'axe sera définitivement fermé à la circulation automobile dans les deux sens. La rampe d'accès au pont Jean-Jacques-Rousseau sera également démolie. Les travaux vont durer jusqu'à janvier 2021. Le réaménagement du site Lebon fait suite à la concertation publique. Il doit permettre d'améliorer les conditions de vie des quelque 8 500 étudiants de l'université sur les 13 300 que compte le campus Le Havre Normandie. L'aménagement de la nouvelle allée piétonne facilitera l'accès aux divers équipements du site, dont la bibliothèque universitaire. D'ici 2022, une grande place modulaire conviviale sera équipée de mobiliers mobiles pour préserver son usage les jours de marché ou pour la Foire Saint-Michel. Un jardin universitaire verra également le jour.

Cette réhabilitation devrait coûter 7 millions d'euros. L'opération est financée par l'Université Le Havre Normandie, la Ville du Havre et la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.