Caen. Assassinat de Samuel Paty : "Je ne pensais pas que c'était possible"

Ils étaient des milliers à se rassembler à Caen, place de la Résistance, dimanche 18 octobre. Ils sont venus rendre hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet à des élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. "Je ne pensais pas que c'était encore possible qu'on puisse commettre des attentats comme ça, envers des professeurs qui veulent simplement enseigner. C'est une énorme atteinte à la liberté d'expression. Ça fait plaisir de voir qu'on est si nombreux contre ça", explique Nastasia Darmon, étudiante à Caen, qui a participé au rassemblement. Ce drame a également mobilisé la communauté musulmane du Calvados, qui condamne l'acte. "Je suis très triste, tout d'abord pour la victime et sa famille. Une fois de plus, tous les musulmans vont être pointés du doigt pour un acte qui n'a rien à voir avec notre religion. On espère que les citoyens vont réfléchir à tout ça et ne pas faire d'amalgames", s'inquiète Angélique Marty, responsable du dialogue interreligieux aux côtés de l'imam Saïd.