Un nouveau parking-relais au Zénith

Quelle est l’utilité d’un parking-relais ?

“Le principe est de pouvoir faire bénéficier d’un stationnement privilégié les usagers qui ont choisi d’utiliser les transports en commun. Concrètement, l’automobiliste utilise son ticket de transport pour rentrer dans le parking et peut s’en servir ensuite pour le bus ou le métro-bus. Nous incitons ainsi les usagers à ne pas utiliser leur véhicule au cœur de l’agglomération. C’est bon pour l’environnement, le trafic... Ce procédé est rendu possible et efficace grâce à la fréquence de passage des bus”.

Le parking-relais du Mont-Riboudet, le premier à avoir été installé, fonctionne-t-il bien ?

“Il a été ouvert en 2001. Sa fréquentation a commencé lentement avec environ une cinquantaine de véhicules par jour. Aujourd’hui, il est vraiment monté en puissance puisqu’il a atteint le nombre de 400 véhicules stationnés par jour. Il est vrai qu’au début, beaucoup se sont demandé quelle était son utilité au vu de son emplacement. Mais avec le temps et l’évolution de ce quartier, sa présence se justifie pleinement et la preuve est que cela fonctionne”.

Quels sont les ingrédients pour qu’un parking-relais réponde aux attentes ?

“L’intérêt véritable d’un parking-relais est de faire partie intégrante de l’architecture des transports en commun. Pour qu’il fonctionne bien, il faut donc que les transports soient bien installés, ce qui est le cas aujourd’hui. Maintenant que sont mises en place nos lignes de transports structurantes , T1, T2, T3 et la ligne 7, nous pouvons commencer à installer, de façon pertinente, différents parkings-relais au sein de l’agglomération”.

Et où prévoyez-vous d’en installer de nouveaux ?

“Un parking de 20 places vient d’être livré à Canteleu, auprès de la station de bus Prat. Celui du Zénith, d’environ 150 places, devrait être ouvert d’ici à la fin septembre. Un autre de 30 places sera disponible d’ici à la fin de l’année, à Notre-Dame-de-Bondeville. Celui de Bois-Guillaume est provisoire et nous en installerons un plus important et définitif dès que nous aurons trouvé le terrain nécessaire. Nous étudions actuellement les possibilités d’implanter deux parkings-relais au Mesnil-Esnard, route de Paris, et plus à l’est, dans le secteur de Darnétal. Dans le but, bien sûr, que les extrémités des lignes de transports structurantes bénéficient de ces installations”.

Une vie, 5 dates

1972 : naissance à Rouen

1981 : élection de François Mitterand à la présidence de la République, “une des première marques politiques de ma vie”

2004 : élu conseiller général de Seine-Maritime

2008 : élu maire de la ville de Maromme

2012 : devient vice-président de la Crea en charge de l’exploitation du réseau de transports en commun