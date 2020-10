Le Havre. Agnès Firmin-le-Bodo veut un soutien pour l'aide à domicile

Agnès Firmin-le-Bodo, députée de Seine-Maritime, a écrit au Premier ministre ce lundi 19 octobre. Faisant suite au plan de relance de 100 milliards présenté par le Gouvernement le 3 septembre, l'élue pointe du doigt un grand absent des mesures d'accompagnement : le secteur de l'aide à domicile.

"Intervenir pour soutenir l'aide à domicile est une urgence qui ne peut attendre la loi Grand Age et autonomie, qui certes prévoira, je n'en doute pas, des mesures pour développer et professionnaliser ce secteur, mais d'ores et déjà des soutiens financiers pourraient utilement l'accompagner. C'est une urgence, une urgence vitale qui, si elle n'est pas traitée, porte en germe un risque d'explosion."

Agnès Firmin-le-Bodo demande que l'aide à domicile intègre le plan de relance.