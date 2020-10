Manche. Le port du masque désormais obligatoire dans les centres-villes

À la sortie du premier week-end de vacances de la Toussaint, 34 personnes sont hospitalisées, dont six en soins intensifs dans la Manche. Un chiffre que les hôpitaux de la Manche n'avaient plus atteint depuis de nombreuses semaines. Samedi 17 octobre, le préfet Gérard Gavory a pris des arrêtés obligeant le port du masque dans les centres-villes de Cherbourg-en-Cotentin, Avranches, Carentan-les-Marais, Granville, Pontorson et Saint-Lô, mais aussi dans certaines stations balnéaires prisées des vacanciers : Agon-Coutainville, Carolles, Jullouville, Le Mont Saint-Michel, Beauvoir, Port-Bail-sur-Mer et Saint-Pair-sur-Mer. D'autres communes pourraient faire l'objet d'arrêtés similaires dans les prochains jours.