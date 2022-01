Football (Ligue 2). Face à Guingamp, Caen doit retrouver la marche avant

Pascal Dupraz avait pourtant donné la recette. À Niort, Caen devait allier solidité, état d'esprit et efficacité offensive. Ses Malherbistes n'ont rien montré de cela. Au bout des 90 minutes, une lourde défaite 3-0. "On a fait beaucoup trop d'erreurs, on a manqué de réalisme et de duels gagnés", a reconnu l'entraîneur normand, directement suivi de Jonathan Rivierez : "La Ligue 2, c'est un championnat compliqué. La réalité du terrain, c'est celle-là et on doit apprendre", a analysé le capitaine caennais. Face à Guingamp, dans un stade d'Ornano qui ne pourra accueillir que 1 000 personnes, il sera temps de vertement réagir au trou d'air, sans pour autant tout remettre en question. Dans les Deux-Sèvres, Caen a simplement eu confirmation qu'il n'avait aucune marge de manœuvre. "La fin de saison est encore loin, on peut bien figurer dans ce championnat, mais il faudra mettre plus d'ingrédients." Pour le moins, oui.

*Caen-Guingamp, match à suivre en direct sur tendanceouest.com, samedi 24 octobre dès 14 h 50