Hockey/Glace (Magnus). Les Dragons de Rouen assurent à Mulhouse

Série de victoires toujours en cours pour les Dragons de Rouen qui l'ont emporté dimanche 18 octobre sur la glace des Scorpions de Mulhouse (4-2).

Le match

Cueillis à froid par les locaux sur un premier but de Louick Marcotte en supériorité numérique, les Jaune et Noir sont parvenus à égaliser seulement à la mi-match, en infériorité numérique, par Vincent Nesa (1-1). Une égalisation de courte durée puisque les Mulhousiens ont repris les devants une minute plus tard par Teemu Loizeau. Ce n'est qu'au cours du 3e tiers que les joueurs de Fabrice Lhenry ont de nouveau égalisé grâce à Nicolas Deschamp, auteur d'un doublé avec le 3e but qui a suivi (3-2). C'est finalement le jeune Vincent Nesa qui a offert les trois points de la victoire en marquant un quatrième et dernier but en fin de rencontre (4-2).

Prochain rendez-vous

Grâce a cette quatrième victoire, les Normands prennent la tête du championnat et rencontreront vendredi 23 octobre, les Ducs d'Angers, qui pointent à la 2e place du classement, à l'occasion de la 8e journée de Ligue Magnus.