Caen. Le "blunch" des Fils à maman 

"Il est maintenant possible de venir déguster un brunch ou un lunch le dimanche midi, d'où le concept du blunch", précise Guillaume Roujolle, gérant du restaurant Les Fils à maman. La formule du brunch est à 25 euros, elle comprend une boisson chaude, un jus de fruits, un petit-déjeuner au choix et également un plat au choix. Le lunch est composé d'une boisson, d'un plat et d'un dessert. "Je privilégie davantage les produits français et locaux, comme la pâte à tartiner artisanale", explique le gérant.