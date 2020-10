Rouen. Ado un jour, à dos toujours : la pièce familiale des vacances !

La Cie Katpat née à Conflans-Saint-Honorine en région parisienne en 2011 s'est spécialisée dans la création de comédie originales destinées à un public familial. Jérôme Paquatte, co-auteur et metteur en scène, nous présente leur dernier succès, Ado un jour, à dos toujours :

Quel est le sujet de la pièce ?

On retrouve trois personnages sur scène, une jeune fille en pleine crise d'adolescence et ses deux parents. C'est une famille aimante et les parents, qui se retrouvent souvent dépassés par les excès de leur fille, sont complices et solidaires. Chloé leur en fait voir de toute les couleurs ! Elle est espiègle, joviale, désinvolte et...terriblement manipulatrice !

Qu'est ce qui vous a inspiré ?

J'ai écrit cette pièce avec Jean-Marc Magaon, qui est mon complice depuis de longues années. Nous avons voulu que cette pièce sonne vrai et pour ce faire je n'ai eu qu'à piocher dans mon expérience personnelle. Le personnage de Chloé est en effet largement inspiré par ma dernière fille. Jean-Marc a également une fille adolescente. Les situations de la pièce, quoique parfois caricaturées, sont vraiment des situations qu'elles ont pu nous faire vivre l'une et l'autre. Mais la pièce est pleine d'humour et de tendresse. Sacha, ma fille, qui a déjà 10 ans d'expérience dans le théâtre, est d'ailleurs capable de beaucoup d'autodérision puisqu'elle a souhaité jouer son propre rôle sur scène. Elle fait partie de l'équipe parisienne.

Comment le public a t-il accueilli la pièce ?

La pièce a été présentée pour la première fois en 2019 dans un petit théâtre parisien du 18e et a bénéficié du bouche à oreille. Contrairement à notre précédente pièce Amant à mi-temps dont le succès à été progressif, Ado un jour a tout de suite été plébiscité par le public et a connu un tel succès que désormais 8 équipes jouent la pièce simultanément un peu partout en France: cela nous permet d'enregistrer déjà près de 800 représentations en moins d'un an. Nous avons même édité le texte pour répondre à la demande du public. La pièce plaît car elle sonne vrai ! Ce sont des situations qui parlent à tous. C'est une succession de sketchs truffés d'humour tant visuel que verbal ! Nous recommandons vraiment de voir cette pièce en famille, car par le rire, elle permet de prendre du recul pour les ados et leurs parents sur leurs conflits du quotidien.

Pratique. Du 17 au 22 et du 24 au 31 octobre tous les jours au Théâtre à l'ouest à Rouen. 14 à 25€. theatrealouest.fr