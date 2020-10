Covid-19. Le plan blanc déclenché immédiatement au CHU de Rouen

Face à la Covid-19, le CHU de Rouen déclenche à nouveau son plan blanc, avec effet immédiat, à compter du vendredi 16 octobre. Il s'agit "d'assurer la mobilisation de toutes les ressources nécessaires, humaines et matérielles, dans les jours et semaines à venir", indique la direction.

Déprogrammation d'activités

L'hôpital annonce ainsi que "certaines activités chirurgicales et médicales non urgentes et n'induisant pas de perte de chance pour les patients ont déjà été reportées". Une unité temporaire de réanimation de dix lits sera opérationnelle dès le vendredi 23 octobre, en plus des 61 lits de réanimation actuels. Une collaboration va se remettre en place entre les établissements publics de la région et les cliniques privées de l'agglomération, pour venir en soutien.

"Soucieux de préserver ses équipes, fortement sollicitées depuis le début de la pandémie, le CHU n'envisage pas, à ce stade, de rappeler de personnels sur les vacances scolaires à venir, sauf si la situation devait impérativement l'exiger", poursuit le CHU de Rouen.