Caen. Le National de pétanque annulé, l'édition 2021 déjà programmée

Il fait lui aussi les frais de la situation sanitaire. En raison des restrictions sanitaires "qui plus est avec la jauge des 1 000 personnes qui s'applique dès ce week-end", indique Mireille Noël, la présidente du comité départemental de pétanque, le national de pétanque à Caen est annulé. Il était prévu au Parc des expositions, du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre.

Rendez-vous fin octobre 2021

Chaque année, c'est environ 512 triplettes, venues de Lille, de Paris et de tout le Grand-Ouest, qui se réunissent pour cet événement. "Si on compte les compétiteurs et le public, ça ressemble environ 5 000 personnes", poursuit la chef d'orchestre. Les dates de l'édition 2021 sont d'ores et déjà connues. Les amateurs de pétanque ont rendez-vous du 29 au 31 octobre 2021.