Rouen : travaux de nuit sur l'A28

Le chantier concernera le sens Abbeville-Rouen. Entre 19h30 et 6h, ce dernier sera fermé à la circulation et une déviation sera mise en place à partir de la bretelle de sortie de l'échangeur n°10 dit des "Hayons" avec une ré-insertion via la bretelle de l'échangeur n°11 dit du "Pucheuil". L'axe de substitution conseillé emprunte les RD915, RD928, RD1029 et RD12.

Durant la nuit du 6 au 7 septembre, suivant l'avancement des travaux, la déviation est susceptible de concerner la bretelle de sortie de l'échangeur n°11 dit du "Pucheuil" avec une ré-insertion via la bretelle de l'échangeur n°12 dit du "Moulin d'Ecalles". L'axe de substitution conseillé empruntera alors les RD1029, RD98, RD12, RD928 et RD919.

En journée entre 6h et 19h30, la voie de droite est susceptible d'être neutralisée sur 500 mètres pour le stockage des engins de chantier.