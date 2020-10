Caen. Covid-19 : la Ville bientôt sous couvre-feu ?

Neuf métropoles, dont Rouen en Seine-Maritime, sont concernées par le couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron mercredi 14 octobre, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Caen pourrait-elle, elle aussi, se retrouver sous cloche ? Le maire de la ville n'exclut rien. Sur Twitter, Joël Bruneau indique que "le virus circule de plus en plus à Caen et en Normandie, avec un taux d'incidence qui a doublé en 10 jours. Si nous ne faisons rien, nous risquons de nous retrouver très rapidement dans la situation des 8 métropoles françaises qui vont subir un couvre-feu." Pour ne pas en arriver là, l'édile appelle à la responsabilité de chacun. "Cela implique de réduire un peu notre vie sociale", mais aussi de respecter les gestes barrières.

