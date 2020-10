Santé. En France, la Manche est le département le moins vulnérable face à la Covid-19

De nombreux facteurs et indicateurs sont pris en compte chaque jour par les services de l'État compétents en matière de santé (SPF et ARS). L'indicateur du niveau de vulnérabilité qui en découle traduit "à la fois la circulation virale et l'impact sur la santé de la population du département." L'échelle compte trois niveaux : limité, modéré et élevé. Au jeudi 15 octobre, en France, un seul département se trouvait au niveau 1 : la Manche. Pour autant, les indicateurs mis à jour par l'Agence régionale de Santé, le mardi 13 octobre laissaient entrevoir une accélération significative de la propagation du virus, avec un net rebond du taux de positivité des tests, passé de 5,5 % à 6,9 % en quelques jours. De nouveaux chiffres doivent être publiés ce vendredi 16 octobre.