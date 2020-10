Orne. Précarité : les Restos du cœur recherchent des bénévoles

Le centre départemental des Restos du Cœur à Alençon lance un appel. Il recherche des bénévoles pour préparer et distribuer les produits alimentaires aux personnes démunies. Avec la Covid-19, le nombre de personnes en situation de précarité a augmenté. De plus, beaucoup d'anciens bénévoles sont des retraités : par sécurité sanitaire, ils ne peuvent plus effectuer ces tâches. Si vous souhaitez vous engager avec les Restos, vous pouvez contacter la référente bénévoles au 02 33 28 43 69.