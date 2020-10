Près de Deauville. Le port du masque obligatoire dans toute la ville

Depuis le mercredi 14 octobre, le masque est obligatoire dans toute la ville jusqu'au lundi 2 novembre. Le maire de Villers-sur-Mer a pris un arrêté en prévision des vacances de la Toussaint et la venue de nombreux résidents secondaires et touristes dans la ville. Tous les adultes et enfants de plus de 11 ans doivent le porter sur la commune.