Rugby: accord Fédération-Ligue sur la mise à disposition des internationaux français

Les six matches de l'équipe de France sont maintenus mais chaque joueur ne pourra pas être inscrit sur plus de trois feuilles de match et l'équipe nationale tournera au maximum avec un groupe de 31 joueurs, a expliqué cette source.

La LNR et la FFR s'étaient donné rendez-vous pour une ultime réunion afin de régler leur différend au sujet de la mise à disposition des internationaux pendant la fenêtre automnale élargie par World Rugby en raison de la pandémie de coronavirus.

Six matches de l'équipe de France sont programmés du 24 octobre au week-end des 5-6 décembre, alors que les Bleus en disputent trois habituellement durant cette période.

La LNR et les clubs étaient prêts à aller jusqu'à cinq matches, pas plus, et la FFR tenait à disposer des internationaux pour les six rencontres, ce qui avait fait naître un conflit entre les deux instances du rugby français.

Vendredi, le Conseil d'État, saisi par la Ligue, avait renvoyé les deux instances dos à dos, estimant qu'une modification du nombre de rencontres du XV de France ne pouvait se faire sans l'accord commun des deux parties mais aussi, et surtout, qu'après modification d'une convention qui les lie.

Les Bleus doivent se retrouver à Marcoussis (Essonne) à partir de lundi pour préparer la première de leurs six rencontres automnales, prévue le 24 octobre contre le pays de Galles à Saint-Denis.