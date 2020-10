Port-en-Bessin-Huppain. La pêche : une priorité dans les négociations du Brexit 

"Nous ne lâcherons rien. Nous resterons fermes lors des négociations." C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi 15 octobre Annick Girardin, ministre de la Mer, et Clément Beaume, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, lors d'échanges à propos du Brexit, avec des professionnels de la pêche, à Port-en-Bessin. "La pêche est une priorité dans les négociations avec le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Pour la France, mais aussi pour l'Europe. Huit autres pays de l'Union tels que l'Irlande ou la Belgique ont également besoin de trouver un accord de pêche", a expliqué la ministre. Une rencontre rassurante pour les pêcheurs normands, comme le raconte Sophie Leroy, présidente, directrice générale d'Armement cherbourgeois, un service de livraison de poisson frais à domicile : "Il était très important pour nous de savoir que le gouvernement est toujours mobilisé et ne lâchera rien pour que nous puissions conserver nos droits de pêche. Nous avons été écoutés." Les négociations se poursuivent ce jeudi et vendredi, à l'occasion d'un conseil européen à Bruxelles.