Une école Montessori ouvre ses portes à Rouen

Pour cette première année, l’école accueillera les enfants de 3 à 6 ans au sein d’une “ambiance”, car dans la pédagogie Montessori on ne parle pas de classe.

Au rythme de l’enfant

Ce qui diffère d’une salle de classe ordinaire ? On serait tenté de dire : tout. Ici, pas de tables, ni de chaises alignées. Les enfants travaillent la plupart du temps par terre. Le matériel utilisé pour les exercices est réparti aux quatre coins de la salle. Les enfants apprennent à faire les gestes simples du quotidien, comme presser une éponge, transvaser des liquides d’un pichet à un autre, etc. “Le but de ce travail est de développer la concentration de l’enfant ainsi que sa motricité manuelle. C’est essentiel pour la mise en place de l’écriture”, explique Delphine Dann, éducatrice Montessori.

La méthode, créée il y a une centaine d’années par Maria Montessori, médecin italienne, se base sur le respect du rythme de l’enfant. “A certains âges, les enfants sont plus attirés vers tel ou tel apprentissage. Nous nous servons de ce constat pour dispenser l’enseignement.”