Orne. Centre d'entraînement aux JO de Paris 2024, Argentan veut séduire les délégations étrangères

Argentan, avec L'Aigle et le Haras du Pin, est au nombre des trois sites de l'Orne qui sont sélectionnés comme Centre d'entraînement des Jeux Olympiques de Paris 2024. "Il a fallu remplir un dossier gros comme ça, très compliqué", explique Laurent Launay, le directeur du service des sports de la ville. "Et puis, on n'avait plus de nouvelles, on nous avait dit qu'il y aurait une visite du site et on n'a vu personne, on commençait à douter, mais cette fois, c'est fait !" Dès la fin des Jeux Olympiques de Pékin l'an prochain, Argentan est donc susceptible d'accueillir des délégations venues du monde entier, pour s'entraîner en tir sportif ou en tennis de table, en vue de leur sélection aux JO de 2024. Ce sont les deux disciplines qui ont été retenues pour Argentan. "Ce seront de petites délégations", prévoit Laurent Launay.

"On n'est pas loin de Paris"

Argentan est sans doute mois connue que certains sites plus prestigieux, qui eux aussi ont été sélectionnés comme centre d'entraînement. Mais "c'est important pour le rayonnement de la ville, qui a des atouts", explique le maire Frédéric Léveillé. "D'abord, on n'est pas loin de Paris." Il y voit aussi un autre attrait : "dès que l'on parle des JO, il y a un engouement, notamment auprès des plus jeunes, et ça crée un appel d'air dans les clubs."

Argentan l'avait en projet depuis deux ans : elle va construire un stand à 300 mètres, avec 40 postes de tir, avec cibles électroniques. Un must. "On est le seul site de tir retenu en Normandie, qui compte 85 sites, et il y en a peu au niveau national", se félicite Dominique Filloneau, le président depuis 23 ans du club de tir local, la plus ancienne association sportive de la ville. Les disciplines qui pourront venir s'entraîner à Argentan sont le pistolet à 10 et à 25 mètres et la carabine à 10 et à 50 mètres, en olympique et en paralympique.

Concernant le tennis de table, Argentan va construire un club-house à la salle Pelchat. Mais surtout, "on a déjà un vrai savoir-faire dans l'accueil d'équipes étrangères, à qui la Ville est capable de fournir des adversaires d'entraînement", explique Laurent Launay, cette fois-ci sous sa casquette de directeur sportif de la Bayard-Argentan tennis de table.

Des retombées économiques espérées

Dès le mois de janvier 2021, Argentan figurera sur l'annuaire des centres d'entraînements labellisés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui sera communiqué à toutes les délégations sportives étrangères. De quoi rêver déjà à quelques retombées économiques sur la ville, par exemple auprès des hôtels-restaurants…