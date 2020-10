Orne. La sénatrice UDI Nathalie Goulet déjà en campagne pour les régionales

En Normandie, la bataille est déjà lancée pour les élections régionales de 2021.

Ludovic Assier, président de l'UDI de l'Orne, a quitté ses fonctions ainsi que le parti durant le mois de septembre. La sénatrice ornaise Nathalie Goulet est désormais la référente UDI pour la Normandie, et tête de liste pour les élections régionales de mars 2021, pour le parti présidé par Jean-Christophe Lagarde. Elle est déjà en campagne et multiplie actuellement les réunions : à Granville (Manche), à Évreux (Eure), à Valframbert près d'Alençon (Orne), à Trouville (Calvados) jeudi 15, à Brionne (Eure) mardi 20 octobre. "Beaucoup de socioprofessionnels m'ont rejointe", affirme-t-elle. "Il va y avoir des surprises lorsque je vais commencer à annoncer des noms." Quant à la proximité politique entre le président sortant centriste Hervé Morin et l'UDI, Nathalie Goulet estime de l'élu qu'il est "proche des Républicains, ce qu'il a toujours été". Sa première proposition est de remplacer la très étatique Agence régionale de santé par une structure gérée régionalement par les élus normands.