Caen-la-Mer. Un centre de vaccination contre la grippe installé à Mondeville 

Depuis le mardi 13 octobre et jusqu'au 13 novembre, un centre de vaccination contre la grippe s'installe à la salle du restaurant rue Pasteur, à Mondeville. L'espace, mis à disposition par la mairie, ouvre du lundi au vendredi, de 10 heures à midi, sans rendez-vous. Une campagne de vaccination qui arrive dans un moment très particulier, mais qui reste primordiale, selon Sébastien Barbier, infirmier. "Nous vaccinons en priorité les personnes à risques, les professionnels de santé et les personnes de plus de 65 ans qui ont reçu un bon de leur sécurité sociale. S'ils n'en ont pas reçu, nous pouvons en délivrer. Ils doivent simplement apporter leur carte vitale, leur carte de mutuelle et une ordonnance", explique le professionnel de santé.