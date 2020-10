Bonne table à Caen. Au Buffalo rouge, un voyage direction le Liban

Les voyages sont compliqués en cette période, mais ma collègue et moi avions tout de même des envies d'ailleurs. Nous avons donc décidé de nous rendre au Buffalo rouge, un restaurant installé rue Saint-Jean depuis le mois de juillet, qui propose des spécialités du Liban et de Syrie.

Nous avons le choix entre l'intérieur ou la terrasse, mais il faut dire que les journées rafraîchissent. Nous optons pour la salle. L'ambiance y est plutôt classique, mais il suffit de se pencher sur le menu pour partir en voyage.

Découverte du Köfta

Kebbeh, Köfta, Chawarma, Kharoof, tous ces noms de plats ne me disent rien, mais ça titille mes papilles : j'ai envie de découvrir de nouvelles saveurs aujourd'hui. Mon amie et moi prenons la même chose, nous nous laissons tenter par le Köfta au barbecue. "Ici, tout est fait maison", précise Yamen Jamous, qui se trouve derrière les fourneaux. Avec son frère Zafer, ils gèrent tous les deux l'établissement. Yamen est Syrien, il est arrivé en France en 2014. Depuis cinq ans maintenant, il est cuisinier. "J'adore cuisiner, j'ai appris en regardant mon père quand j'étais petit. Après, je mangeais ses plats et je me régalais", sourit-il. "Nous proposons des spécialités du Liban et du Syrie, car les plats se ressemblent." Y a-t-il un plat phare ? "Le poulet sans os marche très bien, indique Yamen. C'est un poulet épicé cuit au barbecue avec de la salade et du houmous." D'ailleurs, de nombreuses viandes sont cuites au barbecue. "Ça permet de cuire rapidement et de servir vite les clients." Le restaurant peut accueillir 28 personnes en intérieur et 15 personnes en extérieur.

Du côté de mon assiette, tout est très bon : la viande est entre deux galettes accompagnée de frites et de houmous.

Au menu, un Köfta au barbecue. -

À la fin, je suis calée. Pour 14,90 euros, je suis partie en voyage en moins d'une heure et demie !

Buffalo rouge, 180 rue Saint-Jean à Caen. Ouvert du lundi au dimanche. Tél : 09 86 11 00 00