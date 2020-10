Handball (N1). Caen retrouve  terrain et victoire à Franconville

Après leurs deux derniers matchs qui ont été reportés, les Caennais se déplaçaient en région parisienne dimanche 11 octobre, pour y affronter Elite Val d'Oise, une équipe mieux classée, pour la 4e journée de N1. Pour autant, les Normands ne sont pas tombés dans le piège francilien et se sont imposés par cinq buts d'écart (36-31). Ils remontent septièmes au classement, avec deux matchs de retard.

Le match

Le début de la rencontre est plutôt homogène entre les deux équipes, guidées côté hôte par Bourgrainville et côté visiteur par Lagier (5-5, 11').

Mais par la suite, les équipiers de Nabil Slassi, et plus particulièrement Yannis Mancelle, Jordan Allais et Romain Guillard, ont permis aux Normands de prendre leurs distances, avec l'aide d'une défense compacte (8-14, 22'). Les arrêts de Jordy Jacoby ont alors permis aux visiteurs de rejoindre les vestiaires avec six buts d'avance (11-17, 30').

Une très bonne première période

Au retour des vestiaires, Caen a continué d'étendre sa domination, particulièrement avec des buts de Trottet (15-23, 40'). Mais alors que ces derniers ont paru se diriger tranquillement vers une nouvelle victoire, Evaris Muyembo Nsoh s'est alors fait disqualifier sur geste dangereux.

Pourtant, malgré cette exclusion définitive, les Franciliens n'ont pas paru en capacité de se rapprocher au score, restant toujours à six buts des Vikings (23-29, 50'). Les Normands, en fin de match, se sont alors permis le luxe de gérer leur écart avec leurs hôtes, malgré les efforts de Junisbekov pour revenir au score (31-36, 60').

La fiche

Elite Val d'Oise - Caen : 31-36 (mi-temps : 11-17). 250 spectateurs.

Elite Val d'Oise : Belkacem, Bellimam, Benali 9, Biglietti, Boukheda 3, Bourgrainville 3, Charrier 2, Indjai, Junisbekov 8, Leandry 3, Segarel 3. Gardiens : Nkuingoua 11 arrêts, Olivier 3 arrêts. Entr. : Safwann Khoudar.

Caen : Allais 4, Boilay, Creteau 1, Deschamps-Huard, Ferron, Guillard 4, Lagier 4, Langevin 5, Mancelle 10, Muyembo Nsoh, Slassi, Trottet 8. Gardiens : Jacoby-Koaly 13 arrêts, Portat 2 arrêts. Entr. : Roch Bedos.

Prochain rendez-vous

Les Calvadosiens recevront Frontignan (Hérault) le samedi 17 octobre à 20 heures, au Palais des sports de Caen, pour le compte de la 5e journée de Nationale 1.