Caen. Des ghettos au stade d'Ornano, il utilise l'art comme lien social

De grandes lettres, des couleurs vives, de forts contrastes et des murs qui tapent à l'œil, il est simple de reconnaître la marque de fabrique de Seb Toussaint. Ce street-artiste est un pur Caennais, mais adore voyager. Il a déjà traversé vingt pays dans le monde pour partager sa passion.

Supporter en Populaire B, son école artistique à lui

Une passion qu'il a découverte dès l'âge de trois ans, lorsqu'il dessinait des châteaux forts sur ses cahiers d'enfant. En Irak, au Venezuela, au Brésil ou encore en Indonésie, exercer son métier est parfois périlleux. "En huit ans, j'ai été visé quatre fois par une arme à feu. Au final, au prorata du temps passé dans ces lieux-là, ce n'est pas tant que ça", raconte-t-il, optimiste.

Dans ces pays parfois en guerre, Seb Toussaint peint dans des bidonvilles, des favelas ou encore des camps de réfugiés pour une durée d'un mois. En France, c'est dans son jardin du stade d'Ornano qu'il a liquidé des centaines de bombes. Ce fervent supporter du Stade Malherbe a peint plus de 360 m2 de fresques dans la tribune Borelli l'an dernier, "où l'on retrouve les logos, les blasons, les couleurs du SM Caen, notre identité". Un an plus tard, il collabore pour une collection capsule de vêtements pour le club rouge et bleu. Un appel du pied qu'il ne pouvait refuser. "Je ne serai probablement pas artiste sans avoir été supporter avec le Malherbe Normandy Kop", explique-t-il en se remémorant ses débuts. "À 16 ans, je créais des tifos, des banderoles, des écharpes dans les tribunes de la tribune Populaire B pour les supporters. C'était mon école artistique. Je n'étais pas en train de dessiner dans un cahier que je montrais à mes parents. C'était vu par 20 000 personnes le jour de match", sourit avec fierté le passionné.

Quel que soit le support ou l'environnement où il peint, le Franco-Britannique garde toujours la même ligne de conduite. "Je peins de manière freestyle, sans faire de plan ou de dessin à l'avance." Dans les coursives du Stade d'Ornano ou sur les morceaux de murs des quartiers défavorisés, le garçon a carte blanche. Avec un leitmotiv : donner de la gaieté, de la joie et utiliser l'art comme vecteur de lien social. "Faire en sorte que ces lieux soient les plus accueillants possibles. Dans ces pays défavorisés, mon art a parfois changé la vie des gens car, par mon travail, j'ai attiré l'attention sur le quartier. C'est une interaction entre les habitants et un artiste." Tout juste rentré d'une ville abandonnée en Sicile, l'artiste espère repartir en février, si la Covid-19 le permet. Et pourquoi pas, un jour, s'introduire dans les vestiaires des joueurs pour une nouvelle création…