Le Havre Seine Métropole. Ruissellement des eaux : des colorants injectés dans les sols

Un traçage colorimétrique des eaux va être réalisé mardi 13 octobre, sur le secteur d'Etretat réalisé par Le Havre Seine Métropole. Il s'agit d'injecter des colorants sans danger pour l'homme et l'environnement dans les sols, pour comprendre la circulation souterraine de l'eau et prévenir les risques de pollution des captages d'eau potable. Ce sont deux captages sur le secteur d'Etretat qui vont être sous surveillance. Les colorants seront disposés en amont des forages à Cuverville et à Gonneville-la-Mallet. Un suivi des rejets de ces colorants sera effectué pendant deux mois, en divers points de surveillance, afin de mieux connaître le circuit d'écoulement des eaux souterraines. Le but est d'assurer la protection des forages d'alimentation en eau potable, en installant si besoin des systèmes de drainage.

Deux colorants sont utilisés (fluorescéine et sulforhodamine B). L'un est vert, l'autre rouge. Si vous les retrouvez à la sortie de votre robinet, d'ici la fin de la semaine, vous pouvez prévenir Le Havre Seine Métropole au 02 35 19 45 45.

Le Havre Seine Métropole dispose de 13 points de prélèvement de l'eau (Yport, Radicatel, Etretat et en périphérie du Havre). Le traçage colorimétrique de ces captages est en cours depuis une dizaine d'années. Les captages d'Etretat sont les derniers à être étudiés.