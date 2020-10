Seine-Maritime. Certains regardent les étoiles : deux destins croisés

Pour le collectif 4 ailes, ce nouveau spectacle inventif et audacieux marque un tournant dans l'histoire de la compagnie en tant que première écriture originale. Le metteur en scène Michael Dusautoy nous présente ce spectacle.

Quel est le sujet de ce spectacle ?

C'est l'histoire de deux personnages vivant à deux époques différentes. Victor a 28 ans, il est cosmochimiste au Museum d'histoire naturelle de Paris et il nous parle de sa passion pour les étoiles. Le spectacle commence à la façon d'une conférence scientifique. Alors qu'il raconte son histoire, la vidéo nous présente Gabrielle, une petite fille sourde et muette qui vit à Paris dans les années 30. Tous deux sont à la recherche de leurs racines et partagent un handicap, car Victor est aussi devenu malentendant à la suite d'un accident dans son enfance. Nous sommes partis du roman graphique Black-out de Brian Selznick pour composer ce spectacle.

Qu'avez-vous conservé du roman

graphique ?

Nous avons procédé à une réécriture complète de l'histoire. Ce qui fait l'originalité du roman, c'est que deux histoires sont racontées en un seul livre à deux époques différentes, l'une en images et l'autre en mots. Nous avons conservé le principe de la double temporalité, mais l'histoire de la pièce est très différente. C'est une réinvention, une réponse théâtrale au roman.

Quel rôle joue la vidéo dans

ce spectacle ?

Le dispositif vidéo nous permet d'évoquer en images les aventures de Gabrielle. Nous avons tourné en fond vert pour replacer le personnage dans des décors authentiques, des images d'archives du Paris des années 30. Les deux personnages, Victor et Gabrielle, fréquentent les mêmes lieux : les studios Gaumont, le Museum d'histoire naturelle, les gares parisiennes… C'est ainsi que leurs histoires s'entremêlent. La vidéo et le monologue de Victor alternent, jusqu'à ce que leurs destins se croisent véritablement. La vidéo est utilisée au même titre qu'un partenaire de jeu.

Sur quels critères avez-vous choisi le comédien pour interpréter ce seul-en-scène ?

Damien Saugeon est un des fondateurs du collectif 4 ailes. Il interprète sur scène Victor, qui anime au début un exposé sur les étoiles avant de nous faire revivre un épisode de son enfance. J'ai eu le désir de monter cette histoire avec sa complicité car il cultive un rapport particulier à l'enfance, par sa façon de s'ouvrir au monde et sa capacité d'émerveillement. À 40 ans, il a toujours quelque chose d'enfantin et il parvient avec aisance à se glisser dans la peau d'un enfant sur scène. Il dégage beaucoup de fraîcheur. D'autre part, il maîtrise parfaitement l'interaction avec la vidéo. Ce qui pour d'autre eut été une contrainte est un atout pour lui.

Pratique. Vendredi 16 octobre à 19 heures. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. 5 à 6 €. 02 35 68 48 91