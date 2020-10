Basket (L2F). Après la confirmation, Mondeville veut passer à l'affirmation

Le début de saison est clairement réussi pour l'USO Mondeville. Adèle Detchart et ses partenaires en sont maintenant à trois matchs de bonne facture en Ligue 2 et deux d'entre eux ont été couronnés de succès, dont le dernier à l'INSEP. "On est très content d'avoir gagné, mais on a aussi raté beaucoup de choses simples", tempère Romain Lhermitte, l'entraîneur. "Ça montre que ce groupe a encore du travail et beaucoup de progrès à faire. Ça a quand même été un match difficile, même si on a été devant quasiment tout le temps." Les joueuses de l'USOM chasseront un troisième succès de rang à la maison contre La Tronche-Meylan ce samedi 17 octobre à 20 heures. À cette occasion, Mathilde Combes opérera son retour.