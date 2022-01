Rugby (Pro D2). Rouen retrouve Vannes pour le match de la confirmation

Après avoir décroché leur première victoire à l'arraché face à Angoulême (24-28), le Rouen Normandie Rugby n'est pas pour autant sorti d'affaire.

Toujours derniers au classement avec trois défaites pour une seule victoire, les Lions reçoivent, vendredi 16 octobre, Vannes, club qu'ils connaissent bien, pour aller chercher une seconde victoire de rang qui lancerait leur saison. Normands et Bretons se sont déjà affrontés il y a quelques semaines, lors de la phase de préparation, et les Rouennais l'avaient emporté assez nettement (25-12). Cette fois pour la compétition, tout sera différent, mais la recette est connue face à des Vannetais qui, on le rappelle, sont pour l'heure sur une belle 4e place avec quatre succès à la clé.