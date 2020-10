Sotteville-lès-Rouen. De nouveaux logements avec la résidence Charlotte Perriand 

C'est à Habitat 76, premier bailleur de Normandie, que l'on doit la toute nouvelle résidence Charlotte Perriand, située rue Raspail, en plein centre de Sotteville-lès-Rouen, dont l'inauguration a eu lieu mercredi 7 octobre.

56 logements et cinq pavillons

Conçue par le cabinet d'architecte L'atelier des deux anges, elle comprend 56 logements locatifs (du T1 au T5), cinq pavillons en location-accession ainsi qu'un local commercial pour le bar-tabac Le Narval et sa nouvelle terrasse. C'est Luce Pane, maire de Sotteville-lès-Rouen, qui a choisi le nom de Charlotte Perriand, une architecte et designer française du XXe siècle, pour baptiser cette résidence qui affiche des objectifs ambitieux : attractivité, accessibilité, mixité sociale et excellence énergétique.