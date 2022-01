Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen entament leur saison par une défaite serrée à Cholet

Après une reprise tronquée à cause du virus et une défaite inaugurale au premier tour de coupe à domicile contre les Dogs (2-4), les Caennais avaient l'occasion de prendre leur revanche lors de ce déplacement à Cholet ce samedi 10 octobre.

Malheureusement, Caen a été dominé mais récupère tout de même un point grâce à sa défaite en prolongations (2-1).

Le match

Au cours du premier tiers-temps, Ligériens et Normands ont fait jeu égal, avec beaucoup d'engagement de chaque côté, mais sans pour autant faire beaucoup de fautes. Mais ce sont les hôtes choletais qui ont ouvert le score après un peu plus de dix minutes de jeu, par Couvat (1-0, 12'), avant de tenir cet avantage sur la fin de ces vingt premières minutes (1-0, 20').

Un Quéméner de gala a pourtant retardé l'échéance

A la reprise, les Calvadosiens ont subi la pression de leurs adversaires. Pourtant, les visiteurs n'ont pas encaissé le but du break et ont même pu bénéficier de supériorités numériques, sans pour autant en profiter. Les Caennais ont notamment pu rester au contact grâce à leur gardien, Ronan Quéméner, auteur de 23 arrêts dans ce tiers (1-0, 40').

Dans la dernière période, les Choletais ont continué de mettre la pression sur la cage des Drakkars et ont continué à tenir le palet. Les visiteurs ont alors dû s'exposer et c'est le revenant André Ménard, qui a réussi à égaliser à six minutes du terme (1-1, 54'). Après cela, au bout d'une fin de dernier tiers plus tendue, les deux équipes ont dû aller en prolongation (1-1, 60').

A la reprise, Cholet a bénéficié d'une fin de supériorité pour de nouveau mettre la cage normande sous pression. Et c'est finalement Cote qui a offert la victoire aux Dogs, 80 secondes après la reprise (2-1, 62'), faisant céder Ronan Quéméner, pour la deuxième fois, seulement, en 52 tirs cadrés.

La fiche technique

Cholet - Caen : 2-1 (1-0, 0-0, 0-1. Prl. : 1-0). 450 spectateurs.

Cholet : Buts : J.Couvat (ass. B.salerno et J.Luedtke, 11'39), J.Cote (ass. M.Borovsky et C.Doyle, 61'20). Pénalités : 8'. Entr. : Julien Pihant.

Caen : Buts : A.Menard (ass. P.-A.Devin et Q.Tomasino, 53'54). Pénalités : 4'. Entr. : Luc Chauvel.

Prochain Rendez-vous

Les Drakkars recevront Chambéry (Savoie) à la patinoire de Caen la Mer le samedi 17 octobre à 20h30 pour le compte de la deuxième journée de Division 1.