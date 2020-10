Cherbourg-en-Cotentin. Sonia Krimi pourrait se représenter en 2022

La députée de la 4e circonscription de la Manche, Sonia Krimi a fait sa rentrée politique samedi 10 octobre, en conviant la presse au Château de Carneville. Elle a évoqué sa défaite aux élections municipales à Cherbourg-en-Cotentin, où elle était arrivée en 4e position : "On apprend plus dans les défaites que dans les moments où l'on gagne" estime-t-elle.

"Je serai un soutien au Président de la République en 2022"

Alors que certains Marcheurs se sont éloignés du mouvement majoritaire, qu'en est-il de Sonia Krimi ? "Je n'ai pas soutenu Emmanuel Macron comme personne, j'ai soutenu le projet, et je continuerai de soutenir le projet. Je préfère 1000 fois me battre avec des gens qui ne pensent pas la même chose que moi, prendre les bonnes idées à droite et à gauche, que se replier dans un camp. Donc oui, je serai un soutien au Président de la République en 2022, et si Emmanuel Macron continue, je continuerai et je me présenterai en 2022", a déclaré celle qui a été élue députée le 18 juin 2017, mais qui refuse de se présenter aux élections départementales de la Manche. Enfin, la députée a parlé des projets qui lui tenaient à cœur : la défense de la pêche normande, l'énergie ou la lutte contre les inégalités sociales.