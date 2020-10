Bonne table à Rouen. Markette, la nouvelle adresse des gourmets

Après dix ans passés à l'étranger entre Saint-Martin et Dubaï, Imane Drouet a voulu retrouver sa ville d'origine, avec son conjoint, Sébastien. Tous deux issus du monde de la restauration, ils se sont ainsi lancés dans l'ouverture de leur premier restaurant, Markette. "Nous mettons en avant nos produits, nous travaillons sur la qualité avec des produits frais et de saison", décrit Sébastien Drouet qui entend mêler la brasserie française avec une touche internationale.

La décoration des lieux est chaleureuse "avec un dressage soigné et pour la décoration, toujours un fruit sur la table", indique Imane Drouet qui ire cette idée originale de son expérience internationale. "Les détails font la différence", ajoute son conjoint. L'ambiance change aussi entre le midi et le soir "avec une lumière plus tamisée, des bougies et une musique plus présente", souligne Sébastien Drouet.

Un choix restreint pour une carte maison

La carte change toutes les cinq semaines environ avec un choix volontairement restreint : trois entrées, trois plats et trois desserts. Le restaurant propose aussi un menu de la semaine et des prix très accessibles : 16 € pour entrée + plat ou plat + dessert et 20 € pour l'ensemble. A la carte, je choisis un filet de dorade royale accompagné d'une polenta crémeuse et de poireaux rôtis. L'assiette est joliment présentée et les saveurs sont au rendez-vous, les goûts sont délicats. Un vrai plaisir pour les papilles. Pour clore mon repas, j'opte pour des popelini, "ce sont des petits choux garnis de crème mascarpone", explique Sébastien Drouet. Le tout est recouvert devant mes yeux par une sauce au chocolat au lait. Un dessert tout simplement savoureux. L'adresse est à recommander que ce soit pour un déjeuner entre collègues ou pour un dîner en tête-à-tête.

Pratique. 21 rue Beauvoisine à Rouen. Le mardi de midi à 15h et du mercredi au samedi de midi à 14h30 et de 19h à 21h30. Tél. 09 86 76 08 42