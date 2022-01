Calvados. Prix Bayeux : un hommage à la mémoire des journalistes assassinés 

Ils sont 49 journalistes à avoir été tués en 2019. Le chiffre est en baisse (80 en 2018), mais c'est toujours trop pour "nous qui faisons juste notre travail de journaliste", assure Ed Vulliamy, président du jury 2020 et ancien correspondant de guerre. Il dénonce ces meurtres barbares qui sont "commis en toute impunité". En 2019, de nombreux journalistes ont trouvé la mort dans des conditions inhumaines en Amérique Latine et au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs au Mexique que le chiffre est le plus élevé avec huit décès. Pour Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), "le dévoilement d'une stèle chaque année marque les esprits, c'est une forme d'appel à la mobilisation et un partage d'émotion". A ce jour, 22 journalistes ont été tués en 2020.