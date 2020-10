Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen font tomber l'ogre grenoblois

Après avoir débuté leur saison contre les Gothiques d'Amiens la semaine passée, avec à la clé une victoire 3-0, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) retrouvaient leur patinoire de l'Ile Lacroix vendredi 9 octobre face aux Bruleurs de Loups de Grenoble pour le compte de la cinquième journée de Synerglace Ligue Magnus. Ils se sont imposés sur le score de 4-3.

Un match où il ne fallait pas arriver en retard puisque, dès 34 secondes de jeu, les visiteurs du jour prenaient une pénalité pour surnombre et il ne fallait que six secondes aux Jaunes et Noirs pour ouvrir la marque après un rebond laissé par Horak sur un lancer de Cam Barkern qui profitait à Jacob Lagacé pour le 1-0.

1'30 plus tard, c'était au tour du jeune Joran Reynaud de faire le break sur un nouveau rebond coupable de Horak, sur un lancer de Florian Chakiachvili (2-0). Ce n'est qu'en fin de premier tiers que les Grenoblois allaient réduire la marque sur un lancer lointain de Kyle Hardy légèrement dévié par Joel Caron 2-1. Après l'expulsion de Julien Baylacq à la mi-match, pour une mauvaise charge sur Enzo Cantagallo, qui ne reprendra pas la rencontre, Nicolas Deschamps allait chiper le palet en zone défensive iséroise à Alexandre Texier, le joueur de NHL, venu faire sa préparation chez les Bruleurs de Loups, et servait parfaitement Jacob Lagacé pour un nouveau break dans cette rencontre (3-1).

Dès le début du troisième tiers, les Grenoblois allaient revenir une nouvelle fois dans la partie en supériorité numérique sur un but de Joël Champagne (3-2). Mais si les joueurs de Fabrice Lhenry semblaient quelque peu à la peine physiquement, ils parvenaient à faire un nouveau break sur un nouveau palet volé en zone défensive et en infériorité numérique d'Anthony Guttig qui crucifiait Horak (4-2). La fin de match sera tendue après une nouvelle réduction du score par Kyle Hardy.

Les réactions

Fabrice Lhenry : "On a bien commencé le match, on a fait des bonnes choses. On s'est rendu le match plaisant et facile au début mais on a baissé en intensité. Ça aurait pu nous coûter cher, les entraînements ne remplacent pas les matchs. Défensivement, c'est une bonne satisfaction et c'est intéressant de voir notre équipe sous pression, je ne l'avais pas encore vu. Cette équipe à du potentiel."

Jacob Lagacé : "L'organisation est super. On a un bon groupe. On pourrait accomplir de bonnes choses cette saison, Nico (Deschamps) est un ami de longue date. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, on a encore cette alchimie ensemble, c'est super."